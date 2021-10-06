Холодный октябрь: Ласточки в Крыму согреваются от асфальта

Холодная погода вынуждает ласточек греться на еще теплом асфальте. Фото: Владимир Мордунов.

Холодная и ветреная погода, которая установилась в Крыму, внесла свои коррективы и в планы перелетных птиц. Не все пернатые успели вовремя покинуть полуостров и теперь ищут спасения всевозможными способами. Керченский фотограф Владимир Мордунов снял на видео, как пытаются согреться ласточки, вжимаясь в еще теплый асфальт. Особо много их в районе керченской переправы, где не утихает штормовой ветер.

- Ласточек много собралось на керченской переправе. Видимо непогода. Уже несколько дней дует сильный северо-восток. И не дает птице улететь в теплые края. Они уже бедные и во дворы прилетели, - поделился с «Комсомолкой» Мордунов.

Пернатые летят во дворы и греются возле окон. Фото: Владимир Мордунов.

По словам орнитолога Владимира Кучеренко, в том, что ласточки не успели покинуть Крым до холодов, с одной стороны нет ничего необычного, а с другой - это не совсем норма. Обычно послегнездовая дисперсия, то есть миграция, у ласточек происходит в конце августа - начале сентября и длится до конца первого осеннего месяца. Но часть особей, по разным причинам, может улететь и позже.

Традиционно ласточки самыми первыми улетают на зимовку в теплые края. Фото: Владимир Мордунов.

- В начале октября периодически регистрируют ласточек в Крыму. А поскольку погода не очень, они ищут самые теплые места, которые только могут найти. А если асфальт теплый, теплее, чем окружающая среда, почему бы и нет, - рассказал КП-Крым Кучеренко.

Много ласточек собралось в районе керченской переправы, но сильный ветер не дает им улететь. Фото: Владимир Мордунов.

Из Крыма, как и со всей Европы ласточки традиционно отправляются в ЮАР. Считается, что они отлично чувствуют приближающиеся изменения в погоде и обычно самыми первыми улетают в теплые края.

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