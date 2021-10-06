Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 октября: побит очередной рекорд по заболевшим

В Крыму растет число заболевших коронавирусом. Фото: Архив КП.

За сутки в Крыму коронавирусом заболели еще 452 человека. Это исторический максимум по суточному числу заражений с начала пандемии на полуострове.

По данным Министерства здравоохранения РК, за сутки с выздоровлением выписаны 386 человек, 14 человек скончались. Всего с начала пандемии опасным вирусом переболели 69 928 человек.

За сутки лаборатории полуострова обследовали на коронавирус 6 049 человек, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Всего за время пандемии выявлено 81 815 положительных на Covid-19.

Данные Министерства здравоохранения РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 6 октября в Севастополе зарегистрированы 202 новых случая заболевания COVID-19. 162 человека выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 49 до 86 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 31 801 человек.

В настоящий момент выздоровели 28 519 человек, 1 139 умерли.

Под наблюдением находится 1031 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

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