На озере в Саках погибли любимые туристами лебеди и утки

Лебединая семья. Фото: Naturae.ru

На озере Ковш в Саках зафиксирован падеж лебедей и диких уток. Местные жители сообщают о большом количестве мертвой птицы на берегу водоема. Как рассказал «Комсомолке» председатель Госкомветеринарии Крыма Валерий Иванов, первые случаи гибели птиц были зафиксированы на озере еще на прошлой неделе. Тогда специалисты ведомства отобрали пробы для исследования мертвых особей, но опасных болезней не выявили.

- Мы на прошлой неделе по обращению администрации города отбирали пробы и у лебедей и у уток. Но птицы эти не наши. И там нет никакого инфекционного начала. Все пробы на птичий грипп, болезнь Ньюкасла и другие инфекционные заболевания были отрицательные, - рассказал Иванов.

По словам главы Госкомветпринарии, уже сегодня в ведомство поступили сообщения о еще большем количестве мертвой птицы на берегу. Завтра специалисты готовы отправится на место снова, и отобрать новые пробы.

Иванов не исключает, что большое количество тушек на берег принесло с разных концов озера сильным ветром.

Напомним, министр экологии и природных ресурсов РК Ольга Славгородская сообщила, что причиной массовой гибели птиц на побережье Сиваша в Ленинском районе Крыма стало заражение пернатых птичьим гриппом.

30 сентября на побережье Сиваша от основания Арабатской стрелки орнитологи зафиксировали массовую гибель птиц. По оценкам специалистов, на берегу насчитывали около 5-7 тысяч тушек мертвой птицы. В основном это черношейная поганка.

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