Медик объяснила длительное ожидание результатов ПЦР-тестов в поликлиниках Крыма

Пробы для исследования на коронавирус поликлиники оправляют в электронные лаборатории. Фото: Архив КП.

Длительное ожидание результатов ПЦР-тестов на коронавирус в поликлиниках Крыма связано с необходимостью соблюдать определенный алгоритм действий при проведении самого анализа.

Как рассказала врач-методист ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Вера Павлова, исследование на ковид делает не лаборант, а специальная электронная лаборатория, в которую нужно загрузить определенное количество проб. В итоге пациенты отмечают, что ожидание результатов может растянутся на неделю. В то время как в частных лабораториях процесс занимает не больше суток.

- Этих комплексов пока не так много, но их мощности стараются наращивать. Проблема в том, что пришло, например, триста проб, а загрузить в машину можно всего сто. То есть если анализ человека с ОРВИ был сотым, он попал на исследование, а человек, у которого ковид, пришел на 15 минут позже и стал 101-м. Он не попал, и вынужден ждать, - рассказала Павлова.

По словам медика, врачи уже настолько «насмотрелись на типологию развития процесса, что могут без проблем отличить ковид от ОРВИ». В то же время специалист признает отличие в протекании заболевания при разных штаммах коронавируса.

Медики рассчитывают, что с появлением экспресс-тестов на Covid-19, которые сейчас активно используют в поликлиниках Москвы, выявлять заболевших в Крыму станет значительно быстрее и проще.

- Там делают экспресс-тест на ковид всем, кто обратился с симптомами ОРВИ. Их достоверность составляет 80%. Исходя из результатов экспресс-теста принимается решение обследовать человека дальше на коронавирус или нет. У нас пока такого нет. Нет экспресс-тестов. Но когда у нас будет такая возможность, это будет очень удобно, - рассказала Вера Павлова.

В Минздраве Крыма отметили серьезный рост числа госпитализированных с коронавирусом за последние дни и возросшую нагрузку на систему здравоохранения. Однако закрывать объекты бизнеса из-за большого количества заражений власти не намерены.

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