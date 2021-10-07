Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 октября: побит очередной рекорд по количеству зараженных

В Крыму ежедневно растет количество больных коронавирусом Фото: Архив "КП"

У Крыму не планируют закрывать объекты бизнеса, несмотря на стабильный рост количества заболевших коронавирусом, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Отметим, что в регионе растет количество госпитализированных больных.

При этом глава РК заявил, что некоторые ограничения сохранятся. Это касается заполняемости залов в театрах и кинотеатрах. По словам Аксенова, основные случаи заражения ковидом происходят в общественном транспорте и на массовых мероприятиях - свадьбах, днях рождения. Кроме того, 15403 человека в Крыму уже прошли повторную вакцинацию от коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский. Ревакцинация, по его словам, проводится любым из зарегистрированных в России препаратов спустя шесть месяцев после введения второго компонента.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

По данным Министерства здравоохранения РК, за 6 октября в Крыму зарегистрировали 461 случай ковида. Всего выявили 82 276 человек с коронавирусом с начала пандемии.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 6043 человека. Выздоровели за весь период 70 264 человека, из них 336 - за последние сутки.

Данные Министерства здравоохранения РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 7 октября в Севастополе зарегистрированы 208 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства города. 185 человек выписали после выздоровления, скончались четыре человека в возрасте от 44 до 93 лет.

С начала пандемии в Севастополе зарегистрировали 32 009 человек с коронавирусом, из них 28 704 инфицированных выздоровели и 1143 - скончались.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50