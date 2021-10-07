АЭНК: Качественная медицинская помощь для взрослых и детей в Симферополе

В клинике можно получить консультацию и медпомощь у разных специалистов.
АЭНК - это клиника нового поколения, в котором взрослые и дети в любое время смогут получить медицинскую помощь. Здесь представлено больше 15 направлений медицинских услуг. Клиника работает с лабораториями IVITRO, HELIX и СИНЭКС.
В клинике специально создана уютная атмосфера
Для того, чтобы провести консультацию и сдать нужные анализы, можно даже вызвать специалиста на дом. Пациентам всегда будет оказана помощь на должном уровне. Именно поэтому медицинский центр сотрудничает с самыми крупными лабораториями города, а клиентов принимают высококвалифицированные врачи с опытом работы в среднем от семи до двадцати лет, специалисты высшей категории и доктора наук.
АЭНК – это семейный медицинский центр
АЭНК – это семейный медицинский центр, в котором полное обследование у самых разных специалистов могу пройти пациенты всех возрастов. Например, в клинике можно получить консультацию и медпомощь таких специалистов:
- сосудистый хирург,
- педиатр,
- терапевт-кардиолог,
- детский и взрослый гастроэнтеролог,
- акушер-гинеколог,
- хирург,
- травматолог-ортопед,
- лор,
- эндокринолог,
- невролог,
- проктолог,
- уролог,
- дерматолог,
- аллерголог-иммунолог.
А также сделать ЭКГ, УЗИ и даже массаж любой от квалифицированного специалиста по приятной цене.
Штат клиники постоянно пополняется медицинскими специалистами, ведь АЭНК - это гармония и безопасность!
КОНКРЕТНО:
Медцентр находится по адресу:
Микрорайон Каменка, улица Сельская 58А