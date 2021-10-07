АЭНК: Качественная медицинская помощь для взрослых и детей в Симферополе

В клинике можно получить консультацию и медпомощь у разных специалистов.

АЭНК - это клиника нового поколения, в котором взрослые и дети в любое время смогут получить медицинскую помощь. Здесь представлено больше 15 направлений медицинских услуг. Клиника работает с лабораториями IVITRO, HELIX и СИНЭКС.

В клинике специально создана уютная атмосфера

Для того, чтобы провести консультацию и сдать нужные анализы, можно даже вызвать специалиста на дом. Пациентам всегда будет оказана помощь на должном уровне. Именно поэтому медицинский центр сотрудничает с самыми крупными лабораториями города, а клиентов принимают высококвалифицированные врачи с опытом работы в среднем от семи до двадцати лет, специалисты высшей категории и доктора наук.

АЭНК – это семейный медицинский центр

АЭНК – это семейный медицинский центр, в котором полное обследование у самых разных специалистов могу пройти пациенты всех возрастов. Например, в клинике можно получить консультацию и медпомощь таких специалистов:

- сосудистый хирург,

- педиатр,

- терапевт-кардиолог,

- детский и взрослый гастроэнтеролог,

- акушер-гинеколог,

- хирург,

- травматолог-ортопед,

- лор,

- эндокринолог,

- невролог,

- проктолог,

- уролог,

- дерматолог,

- аллерголог-иммунолог.

А также сделать ЭКГ, УЗИ и даже массаж любой от квалифицированного специалиста по приятной цене.

Штат клиники постоянно пополняется медицинскими специалистами, ведь АЭНК - это гармония и безопасность!

КОНКРЕТНО:

Медцентр находится по адресу:

Микрорайон Каменка, улица Сельская 58А