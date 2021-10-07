Спрос на картонные гробы в Крыму вырос в пять раз

Производство картонных гробов в Крыму начали год назад. Фото: Архив КП

В Крыму вырос спрос на картонные гробы. Как рассказал КП-Крым руководитель «Национальной мемориальной компании» Михаил Ремез, построивший первый на полуострове крематорий в Симферопольском районе в 2018 году, изготавливаемые из плотного картона ритуальные изделия по внешнему виду ничем не отличаются от деревянных. При этом у родственников есть возможность выбрать его расцветку.

- У нас на 1 деревянный гроб продается 5 картонных. Та линейка, которую мы запустили, востребована. Нам удалось добиться того, что картонный гроб красивее смотрится, чем деревянный, обитый тряпкой. Если слово «красивый» вообще можно применить к гробу. Мы с ними работаем уже два года. Рисунок наносится с помощью специального УФ-принтера. Раньше мы не красили нижнюю часть, его основание, теперь красим, чтобы гроб практически не отличался от традиционного, - объяснил Ремез.

Такие картонные гробы делаются из горючего материала, но без смолы, поэтому считаются экологичными. Они быстро разлагаются при захоронении в землю, а в случае кремации не выделяют в атмосферу опасных химических веществ. Эко-гроб выдерживает вес до 200 килограммов, вместо гвоздей или клея для его изготовления используются биоразлагаемые скрепки-заглушки.

Цветовая гамма таких гробов из сотового картона различна. По словам Ремеза, это может быть как голубой с изображением неба и облаков, так и просто цветы на черном фоне. Стоимость таких эко-гробов в Крыму на 1-1,5 тысячи дешевле традиционных.

Напомним, что производство картонных гробов на полуострове запустили одними из первых в стране.

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