В Крыму растет спрос на кремацию

Крематорий в Крыму начал работать в 2018 году. Фото: Архив КП.

Спрос на кремацию в Крыму за последние три года вырос в пять раз. Об этом КП сообщил директор «Национальной мемориальной компании» Михаил Ремез. На полуострове, по его словам, кремируют 400 человек в месяц. При этом он не связывает количество кремированных с ростом заболеваемости коронавирусом.

- Когда мы начали работать, в первый месяц, в августе 2018 года у нас было 80 кремаций. А сейчас 400. Получается, что за три года количество кремаций увеличилось в 5 раз. Нельзя сказать, что это связано с коронавирусом, потому что динамика не скачкообразна, и не зависит от того, растет количество заболевших, или нет. Мы можем судить только по количеству ночных смен и количеству кремированных за месяц. Динамика смертности во всех регионах страны примерно одинакова, и мы вышли на уровень 25-28% по сравнению с прошлым годом, - говорит Ремез.

Популярность кремации, по мнению Ремеза, связана с тем, как давно в том или ином регионе работают крематории. Если на долю крематориев Москвы и Санкт-Петербурга, работающих в отрасли по 50 лет, приходится 70% кремаций относительно всех похорон, то количество кремированных в Крыму составляет 15-20% от числа умерших.

- Все зависит от времени нахождения крематория на той или иной территории и от знания людей об этой услуге. Ни один крематорий в России не будет работать себе в убыток. У всех динамика идет вверх и количество кремированных преобладает над количеством похорон, - отмечает Михаил Ремез.

Популярность кремации, по словам директора крематория, связана с меньшими расходами на погребение и с нехваткой свободных мест на кладбищах.

Еще год назад Роспотребнадзор вынес рекомендации кремировать умерших от коронавируса в период пандемии. Однако такая мера не была обязательной.

Как сообщил ранее главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РК Сергей Дербин, уровень смертности пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями в Крыму значительно вырос после пандемии новой коронавирусной инфекции. Прирост в Крыму, по его словам, составил 4-5%, как и по всей стране.

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