Как похоронные конторы в Крыму наживаются на живых

Цены на ритуальные услуги в Крыму завышены как минимум в два раза. Фото: Сайт "НМК".

Цены на захоронение в последние дни активно обсуждают в крымском сегменте социальных сетей. Один из пользователей выложил фото ценника похоронной компании с итоговой суммой ритуала с кремацией в 26 550 рублей.

- Умирать нынче дорого. Особенно если делать это в Крыму, - написал автор поста.

В ответ пользователи отметили, что это еще не предел. Некоторым похороны близких обходились в гораздо более внушительные суммы: в 40, 60, 80 и даже в 100 тысяч рублей.

- У нас похороны в 40 тысяч вышли, это без поминального стола, - отметила Елена Беберина.

- Это считайте вообще бесплатно. В Севастополе я лично много раз хоронил друзей. Самые скромные похороны были 90 тысяч, - добавил Алексей Процко.

По мнению директора «Национальной мемориальной компании», построившей в Крыму крематорий, Михаила Ремеза, некоторые его коллеги из ритуальных контор действительно грешат значительным завышением цен на услуги. Поэтому еще несколько лет назад, при открытии крематория, Ремез потребовал от похоронных агентств не перепродавать услуги кремации.

- У меня требование, чтобы цена кремации была в соответствии с ценой, выставленной у нас на сайте. И насколько можно, мы это требование отслеживаем и смотрим, чтобы они эти цены не завышали. Но вы же понимаете, что отследить это сложно. Еще и потому, что родственник умершего человека находится в таком состоянии, которое отличается от его состояния в нормальной жизни, - говорит Ремез.

Оптимальная цена на услугу с кремацией со всей ритуальной атрибутикой, по словам Ремеза, не превышает 25-27 тысяч рублей. Сотрудникам крематория не раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда обратившись сначала напрямую, родственник, по каким-то причинам «переходит в руки» конкурентов и платит за услугу уже в два раза дороже.

- Через несколько дней, когда человек отошел от этих скорбных мероприятий, он звонит нам и говорит опять с тем менеджером, которая считала ему заказ. И спрашивает: вот вы насчитали мне 27 тысяч, а мне похороны в такой-то организации обошлись почти в 60 тысяч. Но почему человек пошел вдруг туда, он и сам объяснить не может. И таких случаев очень много. Ну не может такого быть, чтобы на все цену завысили на 30 тысяч, а на кремацию нет. Раз на столько завысили цену, то скорей всего перепродали и кремацию, - говорит директор крематория.

Фактически стоимость ритуальных товаров за год выросла на 10%. В основном подорожание коснулось гробов: цена дерева с 10 тысяч рублей за кубометр доски выросла до 20 тысяч. Но услуга кремации, несмотря на подорожание газа, осталась на том же уровне.

Традиционно дороже обходится захоронение в земле. Однако и здесь, как говорит Ремез, нечистые на руки похоронщики хорошо зарабатывают на продаже мест на кладбищах.

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