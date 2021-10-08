Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 октября: плюс 472 новых заболевших

На Крымском полуострове продолжает расти количество инфицированных за сутки Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму за истекшие сутки выявили 472 случая новой коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 82 748 положительных на Covid-19, за этот же период с выздоровлением выписан 70 681 человек (417 – за истекшие сутки). Также с начала пандемии скончались 2 663 пациента (9 – за последние 24 часа).

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7 308 человек.

- Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест, – говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 8 октября в городе-герое зарегистрированы 213 новых случаев заболевания COVID-19, 126 человек выписаны после выздоровления. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Умерли шесть человек в возрасте от 62 до 75 лет.

С начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 32 222 человека. В настоящий момент выздоровели 28 830 пациентов, 1 149 умерли. Еще 1 089 человек контактировали с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

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