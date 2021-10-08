Аксенов утвердил новые ограничения в Крыму и запретил ночные перевозки

В Крыму ужесточили антиковидные мероприятия. Фото: Архив КП

Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил новые коронавирусные ограничения в Крыму, которые ранее частично анонсировала вице-премьер Елена Романовская.

Согласно изменениям в Указ «о режиме повышенной готовности», который опубликован на сайте правительства, с 11 октября руководителям организаций, предприятий, учреждений и индивидуальным предпринимателям необходимо перевести сотрудников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную форму работы.

Также с 11 октября по 1 декабря все государственные и муниципальные органы должны перевести на «удаленку» половину своих сотрудников.

До 1 декабря будет приостановлено предоставление льготного проезда в общественном транспорте, который глава Крыма назвал «рассадником» COVID-19, людям в возрасте 65 лет и старше.

Работодатели, работающие в сфере гостиничного бизнеса, санаторно-курортных организаций, пассажирского транспорта, АЗС, общепита, предоставления услуг в сфере туризма, розничной торговли, в случае, если менее 80% их сотрудников привиты от коронавируса, обязаны обеспечить тестирование персонала методом ПЦР не реже одного раза в неделю непривитых сотрудников. К работе допускаются только сотрудники с отрицательным результатом теста.

ПОД ЗАПРЕТОМ УТРЕННИКИ И НОЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

В этот же период запрещено проведение утренников и других мероприятий с участием родителей в детских садах и школах.

Кроме того, с 23-00 до 8-00 запрещаются коммерческие пассажирские перевозки, организация водных аттракционов с использованием моторных лодок, скоростных катеров и иных маломерных судов в акватории муниципальных образований республики.

Также приостановлена диспансеризации населения, за исключением углублённой диспансеризации тех, кто переболел COVID-19.

СНОВА ДИСТАНЦИОНКА

О подготовке приказа о переходе на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом сообщили в КФУ им. Вернадского. Там отметили, что преподаватели останутся работать в прежнем формате, а вот студенты перейдут на обучение онлайн. Ранее вуз ввел смешанную систему обучения: семинарские и практические работы студенты проводили в аудиториях, лекции читались дистанционно.

Ранее вице-премьер крымского правительства Елена Романовская сообщила о готовящихся ограничениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Она отметила, что коечный фонд в больницах заполнен на 94%.

Ежедневно Крым обновляет антирекорды по суточному количеству заболевших COVID-19.

Закрывать предприятия или объекты бизнеса власти не собираются.

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