Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 октября: новый антирекорд за сутки

За сутки лаборатории Крыма обследовали на ковид 6664 человека Фото: Архив "КП"

В стационарах Крыма от коронавируса лечатся 3762 человека, из них в тяжелом состоянии находятся 350 человек, сообщила вице-премьер, министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения РК

За сутки в Крыму заболели коронавирусом 493 человека, выздоровели 405 человек, скончались от инфекции девять человек. Прирост заболеваемости в республике, по данным Елены Романовской, снизился до 22%, но по-прежнему превышает среднероссийские показатели. На данный момент в республике провакцинировано 43% крымчан, при плане 80%. Действует 127 пунктов вакцинации.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на ковид 6664 человека. Всего с начала пандемии в республике выявили 83241 инфицированного, выздоровели за весь период 71086 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на 9 октября зарегистрировали 221 новый случай коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства города. 120 человек выздоровели за сутки, пять человек в возрасте от 38 до 83 лет скончались.

С начала пандемии заболели коронавирусом 32 443 человека, выздоровели 28 950 человек, скончались – 1154.

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