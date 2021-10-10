Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 октября: установлен новый антирекорд

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Виталий ПАРУБОВ

С начала пандемии в Республике Крым зарегистрировали 83 241 случай инфицирования Covid-19. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории полуострова, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 664 человека.

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Данные Минздрава РК

За истекшие сутки в регионе выявили 493 человека, инфицированных Covid-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 405 человек, за весь период – 71 086 человек. Также за последние 24 часа в республике скончались 9 пациентов, 2 672 – с начала пандемии.

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За последние сутки в городе-герое зарегистрировали 239 новых случаев заболевания Covid-19. 125 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 46 до 86 лет. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

С начала пандемии Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 32 682 человека. В настоящий момент выздоровели 29 075 человек, 1159, к сожалению, скончались.

Еще 1075 человек находятся под наблюдением – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них пока не подтвержден.

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