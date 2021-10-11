Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 октября: Новый антирекорд – 526 заболевших

Всего с начала пандемии коронавирусом на полуострове заразились 84 286 человек Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении с диагнозом новая коронавирусная инфекция находится 5 431 человек, в стационарах на лечении находится 3 979 пациентов, из них с диагнозом новая коронавирусная инфекция – 3 682, внебольничная пневмония - 297.

- Из продолжающих лечение с диагнозом новая коронавирусная инфекция - 365 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 9 пациентов на инвазивном аппарате ИВЛ, 107 пациентов на неинвазивном аппарате ИВЛ, 249 пациентов на кислородной поддержке, - отметила зампред Совета министров Республики Крым.

Всего с начала пандемии коронавирусом на полуострове заразились 84 286 человек. На сегодняшний день лечение получают 9 213 крымчан.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За прошедшие сутки Крыма побил очередной антирекорд – коронавирус зафиксировали у 526 человек, умерло – 7.

На данный момент показатель заболеваемости на полуострове составляет 150,1 по регионам:

Кировский район - 247,9, Алушта - 220,4, Красноперекопский - 218,6, Ялта - 212,2, Советский - 207,8, Феодосия - 195,1, Нижнегорский - 172,9.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое, по данным сайта Правительства Севастополя, за последние сутки зарегистрировано 247 новых случаев заболевания COVID-19.

74 человека выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 64 до 93 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 32 929 человек. В настоящий момент выздоровели 29 149 человек, 1 163 умерли.

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