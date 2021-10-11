Мужчинам - LADA, женщинам - KIA: на какие машины чаще всего берут кредиты крымчане

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Программы автокредитования в Крыму были запущены в мае 2017 года. По данным крупнейшего крымского банка РНКБ, за этот период было выдано 12,5 тысяч автокредитов на сумму больше 10 миллиардов рублей. На сегодня портфель автокредитования банка составляет больше 5 миллиардов рублей.

Каждый год объем автокредитов растет. По данным банка, только с начала текущего года клиентам было выдано больше 2,6 миллиардов рублей в качестве кредитов на покупку машины. Это на 25% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

КАКИЕ МАШИНЫ ПОКУПАЮТ КРЫМЧАНЕ

86% клиентов банка берут кредиты на покупку новых автомобилей, 14% отдают предпочтение подержанным.

В третьем квартале текущего года средняя сумма актокредита на новую машину составляет 1,2 миллиона рублей, а на авто с пробегом - 1 миллион рублей. Сумма кредита выросла по сравнению с прошлым годом. Так, в 2020 году на новый автомобиль в среднем брали кредит на 730 тысяч рублей, а на машину с пробегом - 700 тысяч рублей.

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ - LADA И KIA

Из года в год самыми популярными марками новых автомобилей, которые крымчане приобретают в кредит, становятся LADA (30% продаж) и KIA (23% продаж). Тройку лидеров замыкает Hyundai (21% продаж).

Среди автомобилей с пробегом на 8% по сравнению с прошлым годом вырос спрос на покупку машин марки KIA. Машины этой марки предпочитают 27% клиентов банка. На втором месте по популярности марка Hyundai с долей продаж в 16%. А вот спрос на автомобили марки Volkswagen снизился на 2% с прошлого года. Сейчас это 9% от общих продаж.

ЧАЩЕ ВСЕГО НОВОЕ АВТО В КРЕДИТ БЕРУТ МУЖЧИНЫ

По данным банка, 59% покупателей, которые берут кредит на покупку нового авто, - мужчины. Доля женщин 41%. При этом средний возраст заемщика - 41 год. А вот автомобили с пробегом чаще покупают женщины - 64% заемщиков. Доля мужчин, которые покупают подержанное авто намного ниже - 36%. Средний возраст заемщика в этой категории - 38 лет.

Среди новых машин мужчины чаще всего предпочитают LADA, а женщины - KIA. Среди подержанных авто лидером продаж является марка KIA.

УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ АВТОКРЕДИТА В КРЫМУ

В банке РНКБ можно оформить автокредит в рамках программ «Автолайт» и «Автостандарт».

В рамках программы «Автостандарт» можно получить кредит на сумму до 4 миллионов рублей на срок от шести месяцев до 7 лет. Процентная ставка - от 8% годовых. Программа доступна для владельцев зарплатных карт РНКБ, пенсионеров, работников бюджетных организаций, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также сотрудников коммерческих организаций, нотариусов, индивидуальных предпринимателей, адвокатов и командного состава гражданских судов.

По программе «Автолайт» доступен кредит на сумму до 3 миллионов рублей с процентной ставкой 10,3% годовых. Подача заявки на кредит осуществляется только по паспорту РФ и СНИЛСУ, подтверждать доход не нужно.

Подробные условия программ автокредитования можно найти на сайте РНКБ.

В РНКБ отметили, что банк сотрудничает с большим количеством автодилеров и автосалонов в регионах присутствия, поэтому клиенты могут выбрать в кратчайшие сроки новые или авто с пробегом. Также в банке напомнили, что оформить заявку на получение автокредита можно без посещения офиса. Так, клиент может оставить заявку на официальном сайте РНКБ или же непосредственно в салонах-партнерах банка.

Совершать ежемесячные платежи тоже удобно. Можно настроить автоплатеж в мобильном приложении «РНКБ 24/7».