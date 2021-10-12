Новой засухи в Крыму не будет еще пять лет

По данным ученых, в Крыму наступил влажный период. Фото: Анна КИРИЕНКО

Крым прошел засушливый период и двигается к влажному. Это связано с цикличностью природных процессов, рассказал «Комсомолке» старший преподаватель факультета водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры КФУ Анатолий Копачевский. Тенденция к повышению влаги, которая уже сейчас наблюдается полуострове в виде ливнеобразных осадков, будет сохраняться.

- Степень наполнения Симферопольского водохранилища около 30%, Партизанского - более 50%. В целом крымские водохранилища наполнены достаточно неплохо, больше чем в аналогичный период прошлого года. Это подтверждает концепцию о том, что у нас имеется семилетний цикл чередования сухих и более влажных периодов. Соответственно, мы прошли сейчас нижнюю часть наиболее засушливого периода и потихоньку двигаемся к наиболее влажному, - отмечает Копачевский.

По словам специалиста, тенденцию к повышению влажности подтверждает и тот факт, что уже сейчас для Симферополя характерно выпадение не 495 мм осадков в год, как было ранее, а до 500 - 505 мм. До следующей засухи, как говорит Копачевский, у Крыма есть пять лет, в течение которых водохозяйства полуострова могут к ней подготовиться.

- Я думаю, что есть лет пять-шесть. Ближайшие три-четыре года мы еще пойдем по нарастающей по притокам. Но потом они начнут постепенно снижаться. Вода в водохранилищах еще какое-то время будет. Но потом мы войдем в определенную «впадину», и в первый год пойдет недонаполнение водохранилищ, как это было в 2018 году, когда мы вышли на нижнюю точку. А в 2019 выпало еще меньше осадков. И уже в 2020- м водохранилища имели очень маленькое наполнение при малом количестве осадков,- пояснил Копачевский.

Что касается осадков в течение года, то ближайшее наполнение водохранилищ в Крыму ученые ожидают уже в декабре. Октябрь-ноябрь традиционно являются сухими месяцами на полуострове.

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