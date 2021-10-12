Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 октября: Новый антирекорд – 531 заболевший

За последние сутки в Крыму зарегистрирован 531 новый заболевший.Фото: Минздрав РК

Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией на Крымском полуострове продолжает активно расти. Всего с начала пандемии на полуострове заболели ковидом 84 817 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК. Количество выздоровевших за сутки составляет 457 человек, выздоровевших за весь период – 71 674.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 443 человека, – говорится в сообщении.

На данный момент в Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

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Данные Министерства здравоохранения РК

За последние сутки в регионе зарегистрирован 531 новый заболевший. В связи с тем, что в республике активно растет число заболевших ковидом, возникла необходимость в дополнительных койках.

- На сегодняшний день коечный фонд доразвернут до 4064 коек в 31 медицинской организации, – цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения РК Антона Лясковского.

На сегодняшний день в республике амбулаторное лечение проходят 5 646 человек, стационарное – 3 974 пациента, из них с диагнозом новая коронавирусная инфекция – 3 622, внебольничная пневмония – 352. Из ранее госпитализированных с ковидом лечение продолжают 378 человек. Из них 11 подключены к аппарату ИВЛ.

- Еще 106 пациентов на неинвазивном аппарате ИВЛ, 261 пациент на кислородной поддержке. Оксигенотерапию получают 1597 человек, – приводит пресс-служба слова Лясковского.

Вместе с тем продолжается иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцинировано 529 840 человек, вторым – 500 045. Повторную иммунизацию прошли 21 806 человек. Остаток вакцины на сегодняшний день составляет 213 111 комплектов.

Напомним, что для формирования коллективного иммунитета в Республике Крым необходимо вакцинировать 80% взрослого населения, то есть иммунизации подлежат 1 212 687 человек.

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За последние сутки в годе-герое зарегистрированы 245 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 206 человек. Также за последние 24 часа пять человек в возрасте от 61 до 91 года, к сожалению, скончались. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Всего с начала пандемии в городе заболели ковидом 33 174 человека, за этот же период выздоровели 29 355 человек, 1 168 умерли. Еще 1 111 человек находятся под наблюдением – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

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