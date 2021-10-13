Эксперт рассказал о запасах подземных вод Крыма

Запасы подземных вод в Крыму разведаны еще в советское время. Фото: Анна КИРИЕНКО

Запасы подземных вод в Крыму, разведанные еще в советское время, составляют 1,2 миллиона кубометров в сутки. При этом полуостров потребляет около 400 тысяч из них. Таким образом, остается еще 800 тысяч кубов «запасных», рассказал старший преподаватель факультета водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры КФУ Анатолий Копачевский. Но учитывая, что вода в Крыму распределена неравномерно, бурить новые скважины не всегда уместно там, где это необходимо, считает специалист.

- Это как средняя температура по больнице. Если мы говорим о запасах воды по Крыму, мы должны понимать, что они сконцентрированы определенным образом по всей территории полуострова. И если брать воду в тех местах, где она нужна, но при этом ее практически нет, это может повлечь исчерпание подземных вод. А если брать в пределах запасов там, где вода есть - то брать можно, - говорит специалист.

При этом качество и безопасность получаемой из-под земли воды зависит от соблюдения норм санитарной охраны. Каждый источник водоснабжения и каждая скважина, по словам Копачевского, должен иметь три пояса зоны санитарной охраны, которые защищают его от биологических и химических загрязнений.

- Если мы расположим эти источники водоснабжения на карте и для них отметим зоны санитарной охраны, а потом наложим на эту же карту распаеванные земли и определенную хозяйственную деятельность, то может выясниться, что зоны санитарной охраны могут не соответствовать, и воду из источников брать нельзя. Или же нужно строить очистные сооружения, - отмечает Копачевский

Таким образом, при бурении новых скважин властям нужно решать вопрос: или отказываться от артезианской воды в конкретном месте или добиваться переноса производств, которые могут быть расположены рядом.

В то же время только степной части Крыма для нужд сельского хозяйства необходимо около 1 миллиарда кубометров воды в год. Если использовать из запасов те самые 800 тысяч кубов в сутки, выйдет максимум 300 миллионов, что не решает проблему региона, говорит Копачевский. Да и вряд ли эта вода подойдет для полива, учитывая ее минерализацию и возможное изменение состава почвы.

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