Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 октября: Выявлено еще 544 случая заболевания

Статистика заболеваемости бьет рекорды Фото: Архив "КП"

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 4 тысячи 33 человека. Еще 5 тысяч 592 получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 85 тысяч 361 случай COVID-19. Справились с болезнью 72 тысячи 242 человека. Умерли 2 тысячи 718 пациентов.

Данные по заболеваемости COVID-19 Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 544 случая новой коронавирусной инфекции. Выписаны с выздоровлением 568 человек. Лечение от COVID-19 и пневмонии проходят 9625 пациентов. В тяжелом и крайне тяжелом состоянии пребывают 372 пациента, из которых 18 заинтубированы на ИВЛ, 95 подключены и дышат самостоятельно, 259 получают кислород.

Умерли 17 человек. Лаборатории за сутки выполнили исследования 8282 пробы на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 247 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 170 пациентов, умерли 5.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 33 тысяча 421 человек. Выздоровели 29 тысяч 525 инфицированных, 1173 умерли. Под наблюдением находится 1141 контактировавших с заболевшими.

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