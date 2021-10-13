В Керчи готовятся к установке памятника погибшим в политехническом колледже

Памятник жертвам керченской трагедии будет иметь вид простреленной ученической тетради. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

Отец одного из погибших студентов керченского политехнического колледжа - Решат Джураев - приходит на кладбище каждый день. Здесь похоронен его 17-летний сын Руден. Он скончался от ранений во время массового убийства, устроенного студентом этого же колледжа Владиславом Росляковым. Тогда, 17 октября 2018 года, от взрыва и пуль погиб 21 человек - студенты и преподаватели учебного заведения, еще 67 человек были ранены.

Сегодня на кладбище в Керчи идет подготовка к установке памятника погибшим. Скульптурная композиция будет иметь вид смятой, насквозь простреленной тетради, из которой вырывается в небо стая жаворонков, символизирующая души погибших ребят. Памятник, высотой 6,5 метров, отлит из бронзы, его автор - московский скульптор Андрей Ковальчук.

- Я как раз сейчас на кладбище, - говорит«Комсомолке» Решат Джураев. - Здесь идут работы, но пока только положили плитку и сделали дорожку в три метра, укладывают гранитные плиты. Ночью должны привезти стелу и начать монтировать.

Подготовительные работе по установке памятника начались в сентябре. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

Работы по установке мемориала начались в середине сентября, спустя почти три года после трагедии. Родителям погибших детей приходилось обвивать пороги чиновничьих кабинетов и постоянно напоминать о себе. И только несколько месяцев назад власти дали четкий ответ: памятник установят уже в этом году.

- 14 октября памятник приезжает из Москвы, на данный момент подготовлен фундамент, готова площадка под него. Облицовочный камень, который сейчас устанавливают, тоже привезен из Москвы. Мы все делаем с колес. Скульптурная композиция, которая завтра прибудет, будет устанавливаться один-два дня, она едет собранная. Все делают московские специалисты, - рассказал КП-Крым замглавы администрации Керчи Михаил Шеремет.

Правда, официальное открытие мемориала запланировано на следующий год, когда будут окончательно завершены все работы, разбитые на два этапа. По словам Шеремета, последним штрихом станет благоустройство прилегающей территории.

- Сам проект благоустройства до конца не доведен. Необходимо еще определится с уклоном, предусмотреть освещение. Пока мы поставили столбы освещения, но все это должно быть утверждено. Проект должен пройти экспертизу, выйти с экспертизы, на него должно быть предусмотрено финансирование. Но концепция уже определена, вносятся коррективы, архитекторы дают нам задачи, мы их согласовываем, - отметил Шеремет.

В Керчи рассчитывают, что завершить установку монумента рабочие успеют к 17 октября - третьей годовщине трагедии в политехническом колледже.

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