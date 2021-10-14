Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 октября: новый антирекорд по зараженным

В Крыму ежедневно увеличивается количество инфицированных Фото: Архив "КП"

В Крыму в стационарах от коронавируса проходят лечение 3898 человек, сообщила вице-премьер РК Елена Романовская. На лечении в стационарах находятся 3 898. Из тех, кто лечится в стационарах, 147 человек - несовершеннолетние. Большинство заболевших - 1448 человек - люди в возрасте от 31 до 60 лет. Остальные - от 19 до 30 лет.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения РК

По состоянию на 14 октября 2021 на территории Республики Крым зарегистрировано – 85 913 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. За последние сутки – 552.

Лидирует по числу заболевших Симферополь, где зарегистрировали 79 зараженных. На втором месте Ялта, где выявили 67 случаев заражения, на третьем Алушта с 46 инфицированными. В Феодосии выявили 45 больных, в Бахчисарайском районе - 39.

За сутки в Крыму скончались 15 человек от коронавируса. Три человека - в возрасте от 31 до 60 лет, остальные старше 60-ти.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на 14 октября выявили 258 новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства города. 114 человек за сутки выписали после выздоровления, шесть человек в возрасте от 65 до 89 лет скончались. С начала пандемии в городе-герое заболели коронавирусом 33 679 человек, выздоровели 29 66 человек, 1179 - скончались.

1163 человека находятся под меднаблюдением, они контактировали с заболевшими.

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