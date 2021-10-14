Центр УЗИ: центр ультразвуковой диагностики с многолетней историей и лучшими специалистами Севастополя

Центр УЗИ работает ежедневно, без выходных.

Ежегодно в Центр УЗИ в Севастополе обращается больше 40 000 пациентов. Люди со всего полуострова, привыкшие к высокому уровню медицины, более десятка лет приходят в центр, чтобы получить лучшую в городе медицинскую помощь.

Именно поэтому центр с многолетней историей собрал уникальных в своей сфере специалистов ультразвукового исследования.

Ежедневно работает 5 кабинетов УЗИ, прием ведут 16 врачей - профессионалы, которые одни из первых в городе начали развивать УЗ-диагностику, в частности допплерографию сосудов шеи и головы, почек, ангиосканирование конечностей.

Врачи Центра УЗИ также являются высококлассными практикующими специалистами: здесь трудятся кардиологи, флебологи, хирурги, артрологи, акушеры-гинекологи. Это люди, которые оперируют и видят результаты своих исследований воочию на операционных столах, общаются с пациентами после многочисленных обследований и всегда готовы оказать помощь на должном уровне, в том числе и в экстренных ситуациях, не прибегая к хирургическим вмешательствам.

Новейшие УЗИ-аппараты премиум класса Siemens и Philips, укомплектованные высокоточными датчиками экспертного класса, отличают Центр УЗИ от других медицинских учреждений.

Так, последняя новинка центра - аппарат Philips, который оснащен уникальным и единственным в городе датчиком для УЗИ мелких суставов, сухожилий, нервов, мелких кровеносных сосудов.

Огромный спектр УЗ-исследований, экспертное сканирование проводят по всем направлениям и взрослым и детям с рождения, включая ультразвуковую допплерографию (УЗДГ), а именно:

- УЗИ органов брюшной полости;

- УЗИ желудочно-кишечного тракта;

- УЗИ щитовидной железы;

- УЗИ лимфатических узлов;

- УЗИ мочевыделительной системы;

- УЗИ органов мошонки, полового органа;

- УЗИ молочных желез;

- УЗДГ сосудов головы и шеи;

- УЗГД сосудов брюшной полости;

- УЗИ сердца;

- УЗИ суставов;

- УЗИ нерва;

- УЗИ слюнных желез;

- УЗИ мягких тканей;

- УЗИ предстательной железы;

- УЗИ женских половых органов;

- УЗДГ вен и артерий нижних и верхних конечностей;

- УЗДГ сосудов почек;

- УЗДГ сосудов семенных канатиков;

- Нейросонографию.

Также в центре проводится уникальная ранняя диагностика онко-заболеваний. Кардиологическая программа немецкого производителя не имеет аналогов в мире, устанавливает новый стандарт в комплексном обследовании сердца и сосудов.

Пациенты центра получают доступ к высокоточной УЗ-диагностике, а также консультацию кардиолога и рекомендации по дальнейшему обследованию у лучших врачей города.

Все сотрудники Центра УЗИ имеют тесное взаимодействие с медицинским сообществом г. Севастополя «пациент», который в случае выявления патологии, всегда будет знать, к какому специалисту ему идти лечиться дальше с наибольшим успехом результата.

Центр УЗИ работает ежедневно, без выходных.

Важным преимуществом Центра является возможность приема в день обращения без предварительной записи.

В единственном в городе Севастополе Центре ультразвуковой диагностики работают специалисты, которые знают уникальные клинические решения и технологии, поэтому окончательный диагноз пациентам удается поставить быстро и точно, избежав вариабельности результатов, без применения других методов дообследования.