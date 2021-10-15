В Крыму были бы рады видеть королеву Великобритании. Фото: royal.uk

Британскую королевскую семью готовы пригласить в Крым. Для этого необходимо согласовать приглашение с Министерством иностранных дел России, сообщил КП- Крым первый заместитель председателя Государственного совета РК Ефим Фикс. По его словам, приезд представителей королевской династии как раз и станет признанием российского статуса полуострова.

- Это было бы очень неплохо, если бы кто-нибудь из членов королевской семьи приехал и объективно оценил те изменения, которые произошли в Крыму за эти 7,5 лет. Думаю, это хорошая идея. Их приезд сюда и будет признанием Крыма как составной части Российской федерации. Пусть они наберутся смелости, приедут и признают это. Это будет, конечно, здорово. Но все это по согласованию с МИД, - сказал Фикс.

Как напомнил первый замглавы Госсовета, члены британской королевской семьи уже посещали Крым. Так, в октябре 2008 года на полуострове побывал король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия. Они посетили Воронцовский и Ливадийский дворцы, а также винные подвалы Массандры.

В сентябре 2017-го продегустировать крымские вина на полуостров прибыл и кузен шведского короля граф Ян Бернадотт с супругой Гуниллой.

Напомним, накануне на письмо учеников «Малой академии наук» из Севастополя ответила фрейлина от имени королевы Великобритании Елизаветы II. На конверте с адресом она указала город Севастополь и страну Россию.

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