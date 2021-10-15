Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 октября: плюс 568 больных за сутки

С начала пандемии в Крыму выявили 86 481 зараженного ковидом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму могут ввести систему QR-кодов при посещении общественных мест. О такой возможности ранее сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

Аналогичная система уже действует в других регионах РФ. При этом власти не рассматривают возможность введения локдауна на полуострове.

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Данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму за сутки зафиксировали 568 больных коронавирусом. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Такие данные публикует Министерство здравоохранения РК.

За сутки в республике скончались 16 человек, выздоровели 668. С начала пандемии в Крыму выявили 86 481 зараженного ковидом, 73 433 инфицированных выздоровели, скончались 2749 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на 15 октября зарегистрировали 266 новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства города. За сутки 188 человек выписали после выздоровления, три человека в возрасте от 75 до 89 лет скончались.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 33 945 человек.

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