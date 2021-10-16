Почему крымчане предпочитают мобильное приложение вместо банковских офисов

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Крым уже которые сутки бьет рекорды по количеству зараженных коронавирусом - ежедневно фиксируют больше 500 больных. И все больше регионов России вводят жесткие ограничения, чтобы не позволить опасной инфекции распространиться еще больше. Новые меры ввели с 15 октября в Севастополе - в городе теперь нельзя посещать точки общепита, спортзалы, салоны красоты и объекты культуры тем, у кого нет справки о вакцинации, о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. В условиях пандемии лучше поберечь здоровье и избегать массовых мест, тем более, что в случае ухудшения эпидобстановки новые ограничения могут ввести и в Крыму. Сидеть дома и пользоваться благами цивилизации помогут современные сервисы. Так, например, большинство банковских услуг доступны с помощью мобильного приложения или в онлайн-банке.

Большинство российских банков фиксируют, что с приходом пандемии и новые, и действующие клиенты стали в несколько раз чаще использовать дистанционные каналы обслуживания. И это не удивительно, ведь без похода в офис банка можно совершить большинство финансовых операций.

ОПЛАТИТЬ КОММУНАЛКУ

Чтобы заплатить за услуги ЖКХ, не нужно стоять в очереди и оплачивать коммуналку наличкой. Достаточно зайти в мобильное приложение и увидеть начисления от ресурсоснабжающих организаций. Если оплата фиксированная каждый месяц, можно настроить автоплатеж, и нужная сумма будет списываться в выбранную расчетную дату.

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА КРЕДИТ

Откладывать покупку квартиры или машины из-за страха выйти из дома не нужно. В мобильном приложении банка можно подать заявку на ипотеку, автокредит или потребительский кредит. Оформление заявки не займет много времени: нужно указать цель получения займа, стоимость объектов, сумму и срок выплат, а дальше следовать по шагам и ждать одобрения банка.

ОТКРЫТЬ И ПОДТВЕРДИТЬ АККАУНТ НА ГОСУСЛУГАХ

Если раньше для подтверждения аккаунта на сайте «Госуслуги» нужно было идти в МФЦ, то сейчас в этом нет необходимости - и зарегистрировать, и подтвердить запись можно в мобильном приложении крупнейшего крымского банка.

ПОЛУЧИТЬ ВЫГОДУ

Кстати, использовать мобильное приложение не только удобно, но еще и выгодно - в нем можно увидеть информацию о выгодах для владельцев карт «Мир», поучаствовать в программах лояльности от банка. Таким образом, клиенты получают кэшбек или бонусы за покупки.

ОФОРМИТЬ СТАТУС САМОЗАНЯТОГО

Регистрироваться через приложение банка в качестве самозанятого выгодно, потому что данные клиента сразу же попадают в базу Федеральной налоговой службы. Таким образом можно оплачивать налоги, принимать оплату за товары и услуги, а при необходимости отправлять чеки. Аннулировать статус самозанятого тоже можно в мобильном приложении.

СДЕЛАТЬ МГНОВЕННЫЙ ПЕРЕВОД

Если переводить деньги на счет клиента другого банка, обычно начисляются проценты. Но с помощью системы быстрых платежей (СБП), доступной в приложении, можно перевести средства и без процентов. Для этого достаточно знать номер телефона получателя денег и банк, в котором он держит карту. СБП - удобная система, благодаря которой деньги на другой счет переводятся мгновенно - в течение нескольких секунд после подтверждения операции.