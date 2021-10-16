Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 октября: Выявлено еще 579 случаев заболевания

Показатели распространения коронавируса рекордные за все время наблюдений Фото: Архив "КП"

В Крыму в ближайшее время может быть введена система QR-кодов для посещения общественных территорий. Такую возможность обсуждают на уровне правительства региона и экспертного сообщества. В Севастополе система QR-кодов уже введена.

С начала периода наблюдений в Крыму подтверждено 87 тысяч 60 случаев COVID-19. Справились с болезнью 73 тысячи 856 человек. Умерли 2 тысячи 765 пациентов.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 579 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщили в Минздраве РК. Выписаны с выздоровлением 423 человека.

Умерли 16 пациентов. Лаборатории за сутки выполнили исследования 9 671 пробы на COVID-19.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 278 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 179 пациентов, умерли 6.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 34 тысячи 223 человека. Выздоровели 30 тысяч 33 инфицированных, 1188 умерли. Под наблюдением находится 1212 контактировавших с заболевшими.

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