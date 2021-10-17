Коронавирус в Крыму, последние новости на 17 октября: очередной антирекорд и еще 586 заболевших

Крым демонстрирует стабильный рост заболевших коронавирусом. Фото: Архив КП.

Крым продолжает демонстрировать серьезный рост заболеваемости COVID-19. Только за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 586 человек. Эти данные обнародовало Министерство здравоохранения республики.

Таким образом, в Крыму уже неделю подряд регистрируется рекордное число заболевших – более полутысячи в сутки.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения РК

По данным Минздрава РК, за сутки лаборатории республики обследовали на коронавирус 10 250 человек.

Выздоровели за сутки 162 человека, скончались 13 человек.

Всего за период пандемии новой вирусной инфекцией заболели 87 646 человек, выздоровели 74 018 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 16 октября в Севастополе зарегистрировано 278 новых случаев заболевания COVID-19. 179 человек выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 67 до 84 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 34 223 человека. Выздоровели 30 033 человека, 1 188 умерли.

Под наблюдением находится 1 212 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50