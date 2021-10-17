В Керчи открыли мемориал памяти погибших в политехническом колледже

Монумент символизирует простреленную ученическую тетрадь. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

В третью годовщину трагедии в политехническом колледже в Керчи открыли мемориал памяти погибших. Он выполнен из бронзы и имеет вид смятой, простреленной ученической тетради, из которой в небо вырывается стая жаворонков. Высота монумента – 6, 5 метров, золотыми буквами на нем выгравированы имена погибших, над которыми начертано: «Они хотели жить!». Памятник установлен на городском кладбище, где похоронены жертвы трагедии. Позже здесь планируют создать сквер Памяти.

На монументы выгравированы имена погибших. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

- В годовщину трагических событий открылся мемориал невинным жертвам. Это наш святой долг и обязанность, символ нашей памяти и скорби о каждой безвременно оборвавшейся жизни, о тех, кто так и не вернулся домой, - отметил глава Совмина Юрий Гоцанюк.

В открытии мемориала также приняли участие министр культуры Крыма Арина Новосельская, глава керченской администрации Святослав Брусаков, родные и близкие погибших, студенты и преподаватели колледжа.

На открытие монумента пришли родные и близкие погибших. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

Ранее замглавы администрации Керчи Михаил Шеремет рассказал КП, что работы над созданием мемориала разбиты на два этапа. Благоустройство территории возле памятника планируется осуществить в следующем году по мере того, как будет утвержден соответствующий проект и предусмотрено финансирование. Тогда же, по его словам, планировалось и официальное открытие монумента.

В будущем на кладбище планируют создать сквер Памяти. Фото: Администрация Керчи/Вконакте

Массовое убийство в Керченском политехническом колледже произошло 17 октября 2018 года. В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек - студенты и преподаватели учебного заведения. По данным следствия, взрывное устройство в столовой заложил 18-ти летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. Он же открыл стрельбу по сверстникам, после чего заперся в библиотеке и застрелился.

Представители властей почтили память погибших. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

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