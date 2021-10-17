На Сиваше каждый день сжигают мертвую птицу

Очевидцы сообщают о новых случаях гибели водоплавающих Фото: Григорий Прокопов

На побережье Сиваша в Ленинском районе Крыма продолжают сжигать мертвую птицу. Массовая гибель пернатых здесь была зафиксирована еще в конце сентября. Как сообщил КП-Крым председатель Госкомветеринарии Крыма Валерий Иванов, ситуация в районе остается сложной.

- На Сиваше ситуация очень сложная. Там каждый день работает одна-две трупосжигательные печи. Мы там каждый день. Ветер дует, мы получаем точку, едем, собираем. Это все трехнедельной давности. Ветром [мертвые тушки] гоняет по глади воды, где прибьет, там и собираем, - рассказал Иванов.

В соцсетях тем временем появилось новое видео, снятое местным жителем на побережье Сиваша. Мужчина рассказывает о гибели галагазов (пеганок) и нырков, тушками которых, по его словам, усеян берег.

- 35 лет живу здесь, никогда ничего подобного не видели. Что с ними происходит? В основном умирают галагазы, нырки уже все умерли. Весь берег заполнен дохлыми утками,- отметил автор видео.

Как рассказал глава Госкомветеринарии Валерий Иванов, во вторник специалисты ведомства планируют снова посетить район массовой гибели птиц и проверить информацию о новых случаях падежа.

Массовую гибель птиц на побережье Сиваша от основания Арабатской стрелки в Ленинском районе Крыма орнитологи зафиксировали 30 сентября. По оценкам специалистов, на берегу насчитывалось около 5-7 тысяч тушек мертвой птицы. В основном это черношейная поганка, а также пеганка, морские голубки и хохотуньи.

Как сообщила ранее министр экологии и природных ресурсов РК Ольга Славгородская, причиной массовой гибели птиц на побережье Сиваша стало заражение пернатых птичьим гриппом. По ее словам, это точно не антропогенный фактор и даже не химическое загрязнение.

Ранее начальник отдела внутреннего контроля и надзора южного межрегионального управления Россельхознадзора Александр Санников заявлял о том, что управление регулярно проводит мероприятия, которые контролируют эпизоотическую ситуацию в регионе. Тогда в Россельхознадзоре попросили владельцев птиц сообщать в ветеринарную службу обо всех случаях болезни пернатых.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Массовая гибель птиц на севере Крыма: Берег Сиваша усыпан тысячами тушек

Специалисты выясняют причины случившегося (подробнее)

На озере в Саках погибли любимые туристами лебеди и утки

Первые пробы не выявили у птиц опасных для человека инфекций (подробнее)