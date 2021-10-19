Смертоносный «Дельта»-штамм коронавируса убивает крымчан

Причиной большого количества смертей медики называют "дельта" штамм коронавируса и низкий уровень вакцинации. Фото: Архив КП.

«Дельта»-штамм коронавируса окончательно вытеснил остальные разновидные COVID-19 в Крыму. Именно его медики называют основной причиной большого количества смертей. Только за минувшие сутки в республике на больничных койках умерло 17 человек - это максимум за последние недели. Однако и до этого вариант «дельта» каждый день уносил жизни около 15 крымчан. А количество зараженных уже вышло за отметку 600 человек в сутки.

Штамм «Дельта» отличается высокой степенью заразности и имеет более короткий инкубационный период. Если при уханьском штамме от момента заражения до появления симптомов могло пройти до 14-ти дней, то «дельта» сокращает инкубационный период до 3-5-ти дней. По заразности его сравнивают с ветряной оспой, при этом он вызывает более тяжелые осложнения, чем другие разновидности COVID-19.

Как рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Крыма Владимир Мещеряков, такого количества заболевших и смертей в республике не ожидал никто.

- «Дельта»-штамм вызывает больше осложнений, и тяжесть течения этих осложнений больше. Стационары переполнены и тяжелых пациентов стало тоже больше. Больше людей заболевает, больше и умирает. Такой рост - больше полутысячи человек в сутки, негативное для нас положение . Это предполагалось, хотя такого большого количества смертей и заболевших мы вряд ли ожидали увидеть у себя в Крыму, - говорит Мещеряков.

Единственной возможностью уберечься от нового штамма, как, впрочем и последующих, медики называют вакцинацию. По данным главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, заболеваемость коронавирусом среди привитых составляет всего 2%. В стационар попадает только половина из них.

Еще одной причиной высокого уровня смертности медики по-прежнему называют позднее обращение к врачу. Промедление увеличивает риск осложнений, поэтому врачи советуют не тянуть, даже если температура не поднимается выше 37-ми.

- Даже при 37-ми лучше вызвать врача. Сейчас любое простудное заболевание подразумевает под собой и заражение коронавирусной инфекцией. Потому что, если человек, например, с легкой формой ОРВИ пойдет в поликлинику и повстречает там человека, который уже заболел коронавирусом, но не вызвал врача на дом, а сидит в очереди, то он потенциально может заразиться коронавирусом. Лучше не рисковать и вызывать врача на дом, чтобы взяли забор материала на ПЦР-тестирование, и выявили, или, наоборот, опровергли заражение коронавирусной инфекцией, - объясняет представитель крымского Минздрава.

Ежедневное тестирование на коронавирус в Крыму вышло на уровень 7-8 тысяч человек в сутки, говорит Владимир Мещеряков. Кому необходим ПЦР-тест определяет врач. Он же, в случае, если диагноз подтвердится, должен обеспечить больного бесплатными лекарствами. Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, на препараты для лечения амбулаторных больных коронавирусом республике выделили 41 миллион рублей. Все необходимые лекарства выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Пока система выдерживает, говорит Мещеряков. Но коек для ковидных больных в больницах уже не хватает. С огромным напряжением работает и участково-терапевтическая служба. Чтобы справиться с потоком больных в поликлиниках пришлось отменить плановую диспансеризацию.

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