В Крыму растет уровень тревожности населения из-за COVID-19

Психологи отмечают усиление страхов из-за коронавируса в Крыму. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Страх заразиться COVID-19 и попасть на больничную койку уже второй год преследует большинство крымчан, как, впрочем, и людей по всему миру. Как рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии КФУ им. Вернадского Анастасия Маричева, все чаще крымчане стали обращаться к специалистам не только по вопросам личной жизни, интимных отношений или проблем с детьми, но и с просьбой помочь разрешить конфликты с родственниками, сильно изменившимися после перенесенного коронавируса.

- Чаще всего это люди в возрасте, но бывают и молодые, у которых развивается тревожное расстройство на фоне того, что действительно они пережили психологический стресс и были под угрозой смерти. К тому же ограничения не способствуют нормальному функционированию человека. Тем более, что мы уже два года живем в постковидном мире и он никогда не станет прежним, - отмечает Маричева.

Усиливает страх состояние неизвестности. Никто не знает, где и когда может заразиться коронавирусом и как на инфекцию отреагирует организм. Маричева отмечает отсутствие кампании психологической профилактики, которая бы давала людям уверенность в завтрашнем дне.

- Нужно показывать хорошие истории: вот привитые люди, а вот не привитые. Тогда у человека был бы шанс понижать свою тревожность. А что слышим мы? Заболел? Вызывай «скорую». Она приедет к тебе через два часа. Тревожно человеку? Тревожно. Сделал прививку. А как на нее отреагирует организм? Тревожно? Тревожно. Получается, что человек поставлен в такие условия, что, какой бы он выбор ни сделал, всегда есть риск, и ты не можешь чувствовать себя в безопасности. Вот эта социальная небезопасность нас мучает уже второй год, - рассказывает специалист.

Чтобы избавится от тревожности, психолог советует искать больше информации, способной развеять сомнения. А за помощью обращаться к специалистам. Помочь переболевшим коронавирусом может только психолог, который изучал клиническую психологию, и который знает, какие последствия бывают в психике после любой соматической болезни, в том числе и после COVID-19.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Смертоносный «Дельта»-штамм коронавируса убивает крымчан

По заразности его сравнивают с ветряной оспой (подробнее)

Дирижеры, почтальоны и фитнес-тренеры: Для кого в Крыму вакцинация от коронавируса стала обязательной

Первую инъекцию нужно сделать до 15 ноября (подробнее)