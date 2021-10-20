Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 октября: Выявлено еще 612 случаев заболевания

Антирекорды заболеваемости регистрируют ежедневно Фото: архив "КП"

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 4 тысячи 300 человек и около 6 тысяч получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 89 тысяч 459 случаев COVID-19. Справились с болезнью 75 тысячи 406 человек. Умерли 2 тысячи 820 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 612 случаев новой коронавирусной инфекции. Выписано с выздоровлением 814 человек. Умерли 14 пациентов. Лаборатории за сутки выполнили исследования 6200 пробы на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 299 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 181 пациентов, умерли 8.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 35 тысяч 406 человек. Выздоровели 30 тысяч 666 инфицированных, 1213 умерли. Под наблюдением находится 1296 контактировавших с заболевшими.

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