Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 октября: Выявлено еще 621 случаев заболевания

С начала пандемии в республике зафиксировали 90 080 положительных на Covid-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму ужесточают антиковидные ограничения из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусом. Так, с 25 октября попасть в большинство общественных мест в республике можно будет только после предъявления QR-кодов вакцинированных или переболевших ковидом. Это касается посещения объектов общепита, кальянных, концертных залов, парикмахерских и салонов красоты, фитнес-центров и спортивных объектов. Об этом сказано в указе главы РК Сергея Аксенова.

Согласно документу, туристы смогут заселиться в отель только при предъявлении QR-кода или на основании отрицательного ПЦР-теста, который действует в течение 72-х часов.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму за 20 октября зарегистрировали 621 случай коронавируса. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК. С начала пандемии зафиксировали 90 080 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки все лаборатории на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовали 8 538 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 725 человек, а за весь период с начала пандемии – 76 131.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По данным пресс-службы правительства города, на 21 октября в Севастополе зарегистрировали По состоянию на 21 октября в Севастополе зарегистрированы 302 новых случая заболевания COVID-19.

188 человек выписаны после выздоровления.

Умерли восемь человек в возрасте от 60 до 90 лет.

Всего в Севастополе с начала пандемии заболели новой коронавирусной инфекцией 35 708 человек. В настоящий момент выздоровели 30 854 человека, 1 221 умер.

Под наблюдением находится 1 356 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

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