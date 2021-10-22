В Крыму снова ужесточили антиковидные меры: Кроме QR-кода привитым понадобится отрицательный ПЦР-тест

В Крыму снова ужесточают антиковидные меры. Фото: Архив КП

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности, ужесточив антиковидные меры на территории республики. Теперь, согласно документу, при заселении в отели или санатории кроме QR-кода о вакцинации необходимо предоставлять отрицательный ПЦР-тест на Covid-19.

-Запретить в средствах размещения и санаторно-курортных организациях прием и размещение лиц старше 18 лет без наличия отрицательного результата лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг,- говорится в документе.

Переболевшие коронавирусом также должны предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста и сертификат о перенесенном заболевании. Срок действия сертификата после выздоровления не должен превышать 6 месяцев.

Перед этим средства размещения обязали отказывать в бронировании номеров при отсутствии справки о вакцинации.

Кроме того, с 25 октября центры «Мои документы» в Крыму приостанавливают прием граждан без предварительной записи.

Изменяются правила проведения церемоний бракосочетания, число участников которых не должно превышать десяти человек, включая сотрудников ЗАГСа.

Выдача актов гражданского состояния производится только по предварительной записи. Исключение составляет первичная регистрация рождения и смерти. При этом прием посетителей должен вестись с соблюдением антиковидных мер.

Ранее в Крыму ввели новые ограничительные мероприятия. В частности с 25 октября запрещен доступ в общественные места, люди старше 65 лет отправляются на самоизоляцию.

Число заболевших коронавирусом в Крыму продолжает стремительно расти. Опасный вирус ежедневно диагностируется у более чем 600 человек.

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