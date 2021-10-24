Крымчане штурмуют пункты вакцинации

Очередь на прививку в одном из торговых центров Симферополя/Скрин из видео/Черный список Симферополь/Вконтакте Фото: другой источник.

Крымчане массово ринулись в пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах и других общественных местах. После того, как согласно указу главы Крыма, работодатели стали требовать от сотрудников сертификаты о вакцинации, прививочные пункты буквально штурмуют жители полуострова. В социальной сети появилось видео, снятое в одном из пунктов вакцинации Симферополя, где горожане, простояв в очереди пять часов, вынуждены уйти без прививки.

- Ты приезжаешь, вырывается с работы, чтобы выполнить условие, простоял очередь до вечера. Вакцинирующие ребята работают с 12 до 18. И вот на часах 17:50, людей остаётся 6 человек. Они просто начинают собираться и говорят: «нас ждёт машина, мы должны собраться». И что по итогу? Люди впустую потратили 5 часов жизни,- отмечает автор видео.

Очевидцы сообщают, что десятки людей, простояв в очереди в мобильный пункт вакцинации в симферопольском ТЦ «Палас», где закончилась вакцина, вынуждены были в пятницу ехать в другой пункт в ТЦ «FM».

Об очередях на прививку сообщают и жители Керчи. По информации из соцсетей, очередь на иммунизацию от коронавируса в 1-й городской поликлинике люди в пятницу занимали с шести утра.

С 25 октября в Крыму начинает действовать система QR-кодов. Без них крымчан не будут пропускать в заведения общепита, развлекательные учреждения и другие общественные места.

Ситуация с коронавирусом в Крыму продолжает оставаться напряженной. Ежедневно Covid-19 заболевают более 600 крымчан.

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