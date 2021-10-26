Вода из-под Азовского моря в Крыму не годится для употребления

Работы по бурению скважин для поиска пресной воды под Азовским морем в Крыму начались этой весной. Фото: "Росгеология"

Пробы воды, добытой из пласта на глубине около 100 метров под Азовским морем, продемонстрировали превышение допустимых показателей для пресной воды в 10 раз. Об этом на конференции, посвященной проблемам водной безопасности Крыма, сообщил руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

- То бурение, которое было чрезвычайно широко разрекламировано в СМИ в конце июля-начале августа, дало результат не просто негативный, а сокрушительный. Потому что вода, как оказалось, имеет минерализацию 10,4 промилле, что в 10 раз превышает предельно допустимую норму для пресной воды. Это без всякой эксплуатации. Я думаю, что под морем бурить не надо, - заявил Данилов-Данильян.

Пробы воды, добытой из-под Азовского моря, отправились на исследование еще в июле. Тогда в холдинге «Росгеология», который получил дополнительную субсидию от правительства на геологоразведку в 300 миллионов рублей, запасы ценного ресурса под Азовским морем оценили в 0,5 - 1,2 миллиарда кубических метров. Бурить здесь начали по рекомендации геологов и палеоэкологов, которые прогнозировали нахождение под дном Азовского моря подземных русел больших рек — палео-Дона и палео-Кубани с пресной водой. Эту часть подруслового стока предлагалось использовать для водоснабжения Крыма, чтобы окончательно обезопасить полуостров от вододефицита в будущем.

Результаты анализов добытого ценного ресурса, как сообщалось, должны были озвучить еще в сентябре. Но официальной информации от «Росгеологии» пока так и не поступало. По мнению ученых, из-за того, что результаты оказались неутешительными.

Как отметил Виктор Данилов-Данильян, в мировой практике известны случаи обнаружения пресной воды под морским дном, но ее эксплуатация неизбежно приводит к дальнейшему замещению соленой. Это значит, что вместо пресного ресурса на поверхность спустя время все равно бы поднималась вода с минерализацией, в данном случае присущей Азовскому морю: до 14 промилле.

С точки зрения большинства профессиональных гидрогеологов, в том числе и крымских, от этого проекта ожидать «серьезного выпада» не приходится, заявляет заведующий кафедрой гидрогеологии Геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук, профессор Сергей Поздняков. По его словам, у ученых нет оснований считать, что в упомянутой палеодолине Дона велик возобновляемый поток подземных вод.

- Да, там может быть интересная структура отложений, высокая проницаемость, там можно бурить скважины. Но когда вы пробурите эти скважины, начнете отбирать воду, она чем-то должна замещаться. Как вы думаете чем? Скорее всего, она будет замещаться водой из Азовского моря, в котором минерализация 10-14 грамм на литр. А мы с вами ощущаем минерализацию воды при употреблении уже тогда, когда она больше чем 1 грамм на литр. И нам такая вода не нравится. А СанПин вообще запрещает такую воду пить, - отметил Поздняков.

Одна такая скважина, по словам ученого, в среднем будет отбирать из-под морского дна до 3 тысяч кубометров воды в сутки. Чтобы напоить хотя бы 10% населения Крыма, придется пробурить минимум 40-50 таких скважин. Это больше, чем нефтяных месторождений в Норвегии, уточняет ученый.

- С течением времени эта вода неизбежно станет соленой. Вопрос только: через какое время? Если она станет соленой через 25 лет, то в эту игру стоит играть. Но скорее всего она станет соленой гораздо раньше,- отметил Поздняков.

Ученый сетует, что, как и многие специалисты, не видел научного обоснования проекта из-за отсутствия его публикации. Но, уверен, что добыча такой воды не имеет «никакого потенциала».

В «Росгеологии» ранее заявили, что продолжат работу по определению качества и объемов выявленных запасов подземных вод под Азовскоим морем. Для этого планировалось пробурить дополнительные скважины глубиной до 500 метров на близком расстоянии от берега. В случае успешности проекта, в Крыму планировали использовать добытую воду для мелиорации, пустив по Северо-Крымскому каналу «обратным током в сторону Джанкоя».

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