Что изменится с 1 ноября 2021 года в Крыму: новые надбавки и выплаты

Некоторые категории пенсионеров с ноября будут получать повышенные выплаты Фото: Архив "КП"

ОКОНЧАНИЕ РЕМОНТА ПЛОЩАДИ КУЙБЫШЕВА В СИМФЕРОПОЛЕ

Изначально завершить ремонт площади Куйбышева в Симферополе местные власти предполагали в октябре текущего года, но сроки перенеслись. Как сообщил глава администрации крымской столицы, подрядчик планирует завершить ремонт к 15 ноября. Главная причина отставания от сроков - это отсутствие комплектующих для фонтана, который должен стать главным украшением площади. Также сроки затянулись из-за того, что рабочим пришлось сносить незаконный объект капитального строительства на площади.

Ремонт площади Куйбышева начался весной текущего года. Фото: Пресс-служба регионального проектного офиса

БЕСПЛАТНЫЙ ПОДВОД ГАЗОПРОВОДА К УЧАСТКУ

Крымчане с 1 ноября смогут провести газ от газопровода к своему участку бесплатно. Как сообщила директор МФЦ в Крыму Ольга Макарова, такая договоренность достигнута с ГУП РК «Крымгазсети». По ее словам, за свой счет гражданин будет оплачивать только подключение дома к подведенной газовой трубе.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПЛАТ ПЕНСИОНЕРАМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

С 1 ноября некоторые пожилые люди получат прибавку к пенсии. В их числе оказались бывшие летчики и шахтеры, а также те граждане, которым недавно исполнилось 80 лет и те, кто перестал официально работать этим летом. Размер выплат для каждой отдельной категории зависит от стажа и заработка в месяц. Насколько будет увеличена пенсия, лучше уточнить в Пенсионном фонде РФ. Кроме того, единовременную выплату в 50 тысяч рублей получат защитники блокадного Ленинграда.

На поддержку малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет правительство РФ выделило 28,3 миллиарда рублей. Родители могут оформить заявление на выплату через портал Госуслуг. Размер денежной поддержки будет зависеть от среднедушевого дохода семьи.

КОМИССИЯ ЗА ПЕРЕВОД ДЕНЕГ

С 1 ноября частично меняются правила перевода денег между физлицами. Если переводить меньше ста тысяч рублей в месяц, это будет бесплатно. Если переводить свыше этой суммы, будет взиматься 0,5% от суммы перевода. Но при этом в целом оплата за транзакцию не составит больше 1,5 тысячи рублей.

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