Грязелечебница «Мойнаки» в Евпатории отойдет под реабилитационный центр

Восстановить грязелечебницу планировалось по ФЦП Фото: Архив "КП"

Грязелечебница «Мойнаки» в Евпатории отойдет под инвестиционный проект строительства реабилитационного центра и жилого массива. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

- Мы подпишем соглашение о возрождении и развитии императорского курорта «Мойнаки» в Евпатории, у лечебного в прошлом грязевого озера, - пояснил он. - Отечественные инвесторы готовы вложить в этот проект порядка 30 млрд рублей.

Проект представят собой строительство реабилитационного центра для взрослых на 300 номеров и для матерей с детьми на 200 номеров. Также на берегу озера Мойнаки будет жилой массив с детскими садами. Реализация проекта намечена на 2024 год.

Поручением президента в Евпатории запланировано создание Всероссийского детского реабилитационного центра. Изначально под проект отвели санатории «Чайка» и «Бригантина» в поселке Заозерное под Евпаторией. Однако затем власти Евпатории предложили объединить грязелечебницу «Мойнаки» и территорию санатория «Родина», чтобы создать центр на их базе площадью в 22 га. С этой целью оба объекта были переданы в республиканскую собственность.

Реконструкция грязелечебницы «Мойнаки» стоимостью в 700 миллионов рублей была предусмотрена в Федеральной целевой программе развития Крыма. Проект предусматривал создание комплекса на 110 койко-мест и бассейна емкостью до 100 посещений в сутки.

Мойнакская грязелечебница была основана 25 мая 1886 года. Она была крупнейшей в СССР: в сутки здесь отпускали до 10 тысяч процедур в день. С 2007 года лечебница не ведет прием из-за аварийного состояния.

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