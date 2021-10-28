Среди погибших на Сиваше пернатых обнаружили окольцованных птиц из разных стран

В конце сентября на побережье Сиваша погибло более 5 тысяч птиц. Фото: Григорий Прокопов

Специалисты окончательно убедились, что погибшая на побережье Сиваша птица – перелетная. Среди нескольких тысяч мертвых тушек сотрудники Госкомветеринарии Крыма обнаружили окольцованных. На их лапках были специальные кольца с указанием центра кольцевания и порядкового номера, которые орнитологи надевают на диких птиц для изучения путей миграции и изменения численности.

- Это перелетная птица. На некоторых были кольца Сан-Себастьяна (Испания), Австрии, Африки. Они окольцованы институтами, которые изучают перелетных птиц и занимаются исследовательской деятельностью, - рассказал КП руководитель госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.

В испанском Сан-Себастьяне, птицы которого погибли на Сиваше, находится одно из известных орнитологических отделов научного общества Aranzadi. Ежегодно оно проводит международные конференции по чайковым птицам, на которые собираются специалисты со всей Европы. А орнитологическое общество в Южной Африке BirdLife South Africa участвует в составлении южноафриканского атласа птиц.

Пернатые, как говорит Валерий Иванов, прилетели в Крым уже заболевшими. Утонуть в Сиваше они не смогли из-за сильной солености. Вода выталкивала мертвые тушки, а ветер сначала разбрасывал их по побережью, а потом сдул в одну точку. Всю мертвую птицу ветеринары собрали и уничтожили в специальной печи. Как ранее заявила министр экологии и природных ресурсов РК Ольга Славгородская, причиной массовой гибели пернатых на побережье Сиваша стало заражение птичьим гриппом.

Подворовой обход поселков на севере Крыма показал отсутствие этого заболевания среди местных птиц, уверяют Валерий Иванов.

- Провели подворовой обход граждан, вся местная птица живая и здоровая. Отобрали кровь совместно с Россельхознадзором. Она не заболевшая. Мало того, наша утка кряква, мартын, чайка, фазаны, перепела, скворцы сбиваются в стаи для перелета,- сказал глава Госкомветеринарии.

Массовую гибель птицы на побережье Сиваша от основания Арабатской стрелки в Ленинском районе орнитологи зафиксировали в конце сентября. По оценкам специалистов, на берегу насчитывалось около 5-7 тысяч тушек мертвой птицы. В основном погибла черношейная поганка, а также утка пеганка, морские голубки и хохотуньи. В течение двух недель специалисты собирали мертвые тушки и сжигали их.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Массовая гибель птиц на севере Крыма: Берег Сиваша усыпан тысячами тушек

Специалисты выясняют причины случившегося (подробнее)

Птичий грипп стал причиной массовой гибели птиц у берегов Сиваша

Специалисты Россельхознадзора держат ситуацию на контроле (подробнее)