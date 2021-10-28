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Здоровье28 октября 2021 12:34

Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 октября: обновлен очередной антирекорд

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 28 октября
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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С начала пандемии в Крыму выявили 94 665 положительных на Covid-19

С начала пандемии в Крыму выявили 94 665 положительных на Covid-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки лаборатории Крыма обследовали 12 127 человек. Выздоровели за сутки 1010 человек, за весь период с начала пандемии 80 748 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

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Данные Министерства здравоохранения РК

Данные Министерства здравоохранения РК

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 27 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 681 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 94 665 положительных на Covid-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 28 октября в Севастополе зарегистрировали 345 случаев инфицирования COVID-19, 256 человек выписаны после выздоровления, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Скончались 28 человек в возрасте от 62 до 85 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 37 987 человек. В настоящий момент выздоровели 32 340 человек, 1 327 умерли.

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