Ограничения не помеха: Большинство финансовых операций можно совершить в мобильном приложении

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Из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусом в Крыму, как и во всей России, ввели нерабочие дни с 30 октября до 7 ноября. Жесткого локдауна в республике не будет, и бизнесмены продолжат работать, но всех крымчан призвали соблюдать антиковидные ограничения, и по возможности изолироваться от окружающих, чтобы пройти пик заболеваемости ковидом. Ежедневно регистрируют больше 650 зараженных, а попасть в общественные места теперь можно только по qr-коду переболевшего или вакцинированного. Несмотря на сложную обстановку, большинство услуг доступны в онлайн-формате, в том числе, и финансовых. КП-Крым собрала подборку самых операций, которые можно совершить в банковском мобильном приложении.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КРЕДИТ

Дистанционно можно подать заявку на ипотеку, автокредит или потребительский кредит. Для этого нужно выбрать подходящий вид займа, ввести в мобильном приложении нужные данные и ждать одобрения заявки от банка. Кстати, недавно в крымских банках появился новый вид кредитования - ипотека для индивидуального жилого строительства.

ОТКРЫТЬ ДЕПОЗИТ

В кризисные времена всегда спокойнее, если есть так называемая «подушка безопасности». Эти сбережения могут помочь удержаться на плаву, если вы попадете в трудную ситуацию - уволят с работы или будут проблемы со здоровьем. Если еще совсем нет накоплений, лучше начать откладывать каждый месяц с зарплаты. Если же определенная сумма уже есть на руках, то лучше выбрать депозит с хорошим процентом. В любом случае, это выгодно, потому что сбережения не съест инфляция. В мобильном банковском приложении можно выбрать выгодный для вас вид вклада и открыть депозитный счет. Кстати, по депозиту, оформленному дистанционно в мобильном приложении, для клиента повышенная ставка.

ОПЛАТИТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Стереотип о том, что оплачивать коммуналку можно только в банковской кассе, уходит в прошлое. Теперь же оплатить услуги ЖКХ можно в мобильном приложении банка. Там же есть данные о начислениях от ресурсоснабжающих организаций. Если каждый месяц нужно делать фиксированные платежи, то можно настроить автоплатеж, и нужная сумма будет списываться в выбранную расчетную дату.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ И ПОДТВЕРДИТЬ АККАУНТ НА ГОСУСЛУГАХ

Если раньше для подтверждения аккаунта на сайте «Госуслуги» нужно было идти в МФЦ, то сейчас в этом нет необходимости - и зарегистрировать, и подтвердить запись можно в мобильном приложении крупнейшего крымского банка. Тем более, что в условиях пандемии попасть в офис МФЦ можно только по записи.

ОФОРМИТЬ СТАТУС САМОЗАНЯТОГО

Все больше крымчан оформляют статус самозанятого. Это удобно, потому что можно заниматься профессиональной деятельностью официально. Налог на профессиональный доход даже меньше (4-6%), чем НДФЛ (13%). Регистрироваться через приложение банка в качестве самозанятого выгодно, потому что данные клиента сразу же попадают в базу Федеральной налоговой службы. Таким образом можно оплачивать налоги, принимать оплату за товары и услуги, а при необходимости отправлять чеки. Аннулировать статус самозанятого тоже можно в мобильном приложении.

СДЕЛАТЬ МГНОВЕННЫЙ ПЕРЕВОД

Если переводить деньги на счет клиента другого банка, обычно начисляются проценты. Но с помощью системы быстрых платежей (СБП), доступной в приложении, можно перевести средства и без процентов. Для этого достаточно знать номер телефона получателя денег и банк, в котором он держит карту. СБП - удобная система, благодаря которой деньги на другой счет переводятся мгновенно - в течение нескольких секунд после подтверждения операции.