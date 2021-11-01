Детская инфекционная больница в Симферополе переполнена юными пациентами с коронавирусом

Подросткам сложно запретить общение со сверстниками даже в период коронавируса. Фото: Архив КП

Республиканская детская инфекционная больница переполнена юными пациентами с коронавирусом. Ситуация остается напряженной уже несколько недель. Как сообщила КП-Крым заведующая отделением, врач-инфекционист ГБУЗ РК "Республиканская детская инфекционная больница" Елена Дзидзюра, если раньше Covid-19 у детей протекал в основном в легкой форме, то сегодня в стационарах есть и «тяжелые». В основном попадают в больницу подростки, которым сложно запретить какие-либо контакты со сверстниками, и дети до года, заражающиеся от родителей.

- Болеют дети в средней форме, бывает, и в тяжелой. Сейчас стало больше детей до года и подростков от 14 до 18 лет. Они стали болеть тяжелее, с осложнениями, с пневмониями, с дыхательными расстройствами, с высокой температурой до 39-40 градусов, с одышкой, - говорит врач.

По информации временно исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Константина Скорупского, за последние две недели коронавирусом в Крыму заболели 538 детей.

В случае заболевания медики советуют родителям следить за температурой, общим состоянием ребенка, реагировать на проявление слабости.

- Дети более старшего возраста и подростки при ковиде могут жаловаться на головную боль, на боль в груди, чувствовать тяжесть в груди, одышку при физической нагрузке. Когда ребенок чем-то занимается, появляется частое дыхание, которое может сопровождать сухой кашель. У детей младшего возраста родители сами замечают частое шумное дыхание со свистом. А старшие дети уже в состоянии объяснить свое состояние самостоятельно. При ковиде часто не бывает у детей насморка и выраженного фарингита, - говорит Елена Дзидзюра.

Коронавирус у детей протекает в течение двух-трех недель. Но еще некоторое время после выздоровления может сохраняться субфебрильная температура в пределах 37С-37,5С и повышенная утомляемость.

По информации главы Минздрава России Михаила Мурашко, доля детей среди заболевших Covid-19 в стране составляет 12-13%. Что касается детской смертности, то умирают от коронавируса, по словам медиков, в основном те дети, у кого есть сопутствующие заболевания – гипертония, тяжелые пороки развития, болезни почек. Таких детей лечить очень сложно, а коронавирус срабатывает как «триггер», то есть спусковой крючок. В Крыму, по информации медиков, случаев летальных исходов среди таких детей, к счастью, не было.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертоносный «Дельта»-штамм коронавируса убивает крымчан

По заразности его сравнивают с ветряной оспой (подробнее)

В Крыму растет уровень тревожности населения из-за COVID-19

Психологи рассказали о страхах, которые преследуют крымчан (подробнее)