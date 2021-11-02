С начала года объем дистанционных вкладов в Крыму увеличился в два раза

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Пользоваться банковскими услугами дистанционно становитcя удобнее. Большинство финансовых операций можно совершить удаленно, используя интернет-банк или мобильное приложение. Так, объем депозитов физлиц, открытых дистанционно в РНКБ банке, на 1 ноября текущего года составляет 19,1 миллиарда рублей. Это в два раза выше, чем в начале текущего года.

Также в РНКБ отметили, что вклады, открытые без посещения офиса банка, составляют 28,8% от общего депозитного портфеля физических лиц. Его объем на сегодняшний день составляет 69,2 миллиарда рублей.

КАКИЕ ВКЛАДЫ ПОПУЛЯРНЫ?

Большинство клиентов банка среди дистанционных депозитов выбирают вклад «Максимальный» (36% доли в портфеле). Опций частичного пополнения и снятия средств не предусмотрено, но при этом вкладчику гарантируют максимальную процентную ставку.

23,5% объема в депозитном портфеле дистанционных вкладов занимает вклад «Доходный». Клиент может докладывать средств в течение всего срока действия вклада, но ставка будет чуть ниже.

На третьем месте по популярности вклад «Управляемый» (21% доли). Это самый гибкий вид депозита, при котором можно пополнять и снимать деньги без досрочного расторжения договора.

В РНКБ напомнили, что в дистанционных каналах обслуживания выгоднее открывать вклады, ведь клиенты при этом получают надбавку к процентной ставке. Кроме того, вкладчики экономят время и берегут здоровье, не подвергая себя опасности подхватить вирус. Также клиенты получают возможность досрочного расторжения вклада без визита в отделение банка, в то время как вклад, открытый в офисе, можно расторгнуть только в отделении банка.

КТО И СКОЛЬКО ВЫДЕЛЯЕТ СРЕДСТВ НА ДЕПОЗИТЫ

Средний чек вклада, открытого дистанционно, на сегодняшний момент составляет 392 тысячи рублей. При этом общий средний чек вклада в РНКБ банке составляет 525 тысяч рублей. При этом больше всего дистанционных вкладов (75%) открывают в мобильном приложении, остальные 25% - в веб-версии интернет-банка.

52% клиентов банка открывают депозиты на срок от года, 40% - предпочитают положить деньги в банк ровно на один год, 20% вкладчиков готовы отдать в банк сбережения под процент только на 3 месяца, 15% - на полгода.

Также в РНКБ отмечают, что чаще всего открывают вклады дистанционно клиенты в возрасте 30-40 лет и 60-70 лет.

Чаще всего дистанционные вклады оформляют женщины – 65% клиентов. Средний размер вклада – 360 тысяч рублей. Доля мужчин – 35%, но и средний чек выше – 425 тысяч рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Большинством банковских услуг, включая оформление вкладов и кредитов наличными, можно воспользоваться дистанционно, без визита в офис,- говорит заместитель председателя Правления РНКБ Николай Билан. – Мы рады, что наши клиенты оценили удобство и быстроту дистанционных каналов обслуживания.