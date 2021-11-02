Прокуратура потребовала изъять у застройщика участки земли в Тихой бухте под Коктебелем

Тихая бухта под Коктебелем. Фото: Архив КП.

Прокуратура Крыма подала исковое заявление в суд с требованием изъять у застройщика и передать в муниципальную собственность земельные участки на берегу Тихой бухты, что между Коктебелем и Феодосией. Об этом КП сообщил депутат феодосийского горсовета Артём Мельниченко. Участки в одном из живописных уголков природы в Крыму были переданы под коттеджное строительство еще при Украине.

Два года назад, по словам Мельниченко, проверка выявила, что в 2009 году законодательство Украины не позволяло проводить аукционы по продаже земельных участков. Тем не менее, поселковый совет Орджоникидзе провёл такой аукцион и подписал договора купли - продажи на два земельных участка юридическому лицу. При этом сделка была заключена не крымским, а киевским нотариусом, рассказывает депутат.

- Потому, что на территории Крыма ни один нотариус, скорей всего, не взялся бы эту сделку заверять, так как все знали, что законодательство не позволяло такие договора заключать. Тем более продавать земельные участки. И они поехали в Киев, где нотариус эту сделку зарегистрировал, - говорит Мельниченко.

Уже в российском правовом поле право собственности было переоформлено на физическое лицо- гражданина России, который в 2017-м заявил о намерении построить у границ ландшафтно-рекреационного парка несколько многоэтажек и крытый спортивный комплекс. Застройщики успели снять плодородный слой почвы в Тихой бухте и пригнать грейдеры, после чего в дело вмешалась общественность.

После активных протестов местных жителей, администрация Феодосии подала исковое заявление в суд, потребовав восстановления первоначального вида участка, но дело проиграла. Главной ошибкой, по словам Мельниченко, было отсутствие в иске требования о возврате участков в собственность муниципалитета.

Сейчас иск «в интересах неограниченного круга лиц и муниципального образования» подала прокуратура. Ведомство требуют признать недействительными сделки купли-продажи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Крыму райское место для туристов-"дикарей" превратили в "ранчо" за бюджетные деньги

Общественники недовольны благоустройством уникальной Тихой бухты близ Коктебеля (подробнее)

В Крыму на берегу Тихой бухты возведут гостиницу

Участок в 30 соток выделили еще при Украине (подробнее)