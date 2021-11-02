При получении взятки задержан глава администрации Белогорска

Глава администрации Белогорска задержан силовиками. Фото: Игорь Ипатко/Вконтакте

Сотрудники ФСБ задержали с поличным при получении взятки главу администрации Белогорска Игоря Ипатко. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорск Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко. Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу. Борьба с коррупцией – это системная и непрерывная работа. Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность,- написал Аксенов у себя в соцсетях.

По данным источников, речь идет о сумме порядка 1,5 миллиона рублей, которые Ипатко якобы получил от одного из предпринимателей.

Игорь Ипатко возглавил администрацию Белогорска осенью 2019 года.

В последнее время Крым накрыла волна задержаний и следственных действий в отношении чиновников. Под домашним арестом в деле по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере находятся экс-вице-премьер Евгений Кабанов и бывший министр строительства Михаил Храмов. В совершении преступления обвиняют главу городского совета Евпатории Олесю Харитоненко, ее отстранили от должности. 27 октября следственные действия проводились в администрации Керчи, глава Крыма назвал это плановой проверкой силовиков.

Кроме того в отставку были отправлены министр транспорта Евгений Исаков и министр здравоохранения Александр Остапенко. Написали заявление об увольнении глава администрации Судака Игорь Степиков, глава Симферопольского района Дионис Алексанов и мэр Феодосии Сергей Бовтуненко.

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