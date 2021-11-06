Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 ноября: Выявлено 776 новых заболевших

В Крыму активно проходит вакцинация от ковида. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

За минувшие сутки, как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Крым, специалисты лабораторий обследовали на COVID-19 5 402 женщин и мужчин.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Всего за истекшие 24 часа сумели справиться с грозной хворью и выздороветь 701 человека, за все время пандемии общее число выздоровевших – 89 141 мужчин и женщин. В Крыму и Севастополе власти принимают усиленные меры по недопущению распространения вируса. Особый акцент делается на соблюдение гражданами в общественных местах масочного режима и социальной дистанции.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Республике Крым за сутки официально зарегистрировано 776 случаев ковида. В общей сложности за время пандемии было сделано 101 261 положительных тестов на новую коронавирусную инфекцию.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое выявлено 349 новых случаев заболевания COVID-19, из больниц 250 человек выписаны после выздоровления. Не удалось спасти 15 человеческих жизней, возраст умерших от 39 до 95 лет.

Всего за пандемию в Севастополе опасной хворью заболели 41 136 мужчин и женщин: выздоровели 34 550 человек, 1 433 умерли.

СПРАВКА «КП»

«Горячие телефонные линии»:

Минздрав РК 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12

Роспотребнадзор по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.

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