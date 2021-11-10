Оставшийся без воды микрорайон Степной в Феодосии подключат к питьевому водоснабжению

Из-за обмеления водохранилища проживающие в микрорайоне Степной в Феодосии надолго остались без воды. Фото: Анна КИРИЕНКО

В микрорайоне Степной в Феодосии, подача воды в который прекратилась больше месяца назад, начали инвентаризацию сетей водоснабжения. В дальнейшем их планирует взять на баланс ГУП «Вода Крыма», чтобы централизованно подавать в массив питьевую воду.

Степной объединяет в себе почти полсотни садовых товариществ около моря. Хоть это и дачный массив, в нем на постоянной основе проживает более 4 тысяч человек, многие из которых здесь прописаны. При этом летом количество проживающих в Степном увеличивается в три раза.

Как и любой другой дачный массив, Степной испытывает проблемы с водой: техническая вода для полива подается по графику, а питьевую дачники закупают сами. Полностью без воды микрорайон уже оставался летом 2019-го, когда город впервые получил деньги на очистку Феодосийского водохранилища от ила. На время работ дачников отключили от воды на три недели.

В этот раз без воды, пусть и технической, жители массива сидят уже больше месяца. Хотя обычно, несмотря на то, что договора между садовыми обществами и ГУП «Вода Крыма» заканчиваются 30 сентября, предприятие не прекращает подачу ресурса зимой, заявили в пресс-службе администрации Феодосии. Как оказалось, сейчас подавать в Степной просто нечего. Феодосийское водохранилище, как подтвердил КП глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль, обмелело, и воды в нем нет.

- С 29 сентября мы перестали получать воду. Мы пошли искать, где прорвало трубу водоканала. Но оказалось, что в Феодосийском водохранилище вообще нет воды, а чтобы она пошла к нам, необходимо поднять ее уровень как минимум на метр,- заявили жители массива.

Дачники записали видеообращение к властям, в котором попросили вмешаться в ситуацию, так как их хождение по инстанциям результата не дало. После распоряжения Министерства ЖКХ республики феодосийский филиал ГУП «Вода Крыма» начал инвентаризацию водопроводных сетей микрорайона, чтобы взять их на баланс и подключить к централизованному питьевому водоснабжению. Эта работа должна быть завершена до 12 ноября. После чего в месячный срок должны быть подготовлены документы для принятия сетей в госсобственность.

- В данный момент жителям микрорайона воду подвозят водовозками,- сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.

Что касается жителей остальной части Феодосии, то жилые дома, как сообщили в ГУП «Вода» Крыма», сейчас получают воду из резервного Фронтового водохранилища. Но и в нем воды осталось мало. Ситуация с водоснабжением обострилась из-за засушливых сентября и октября. В пригород Феодосии воду подают из подземных источников.

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