Студент из Крыма разработал уникальную систему управления автомобилем на базе искусственного интеллекта

Разработка крымского студента отличается от навигатора наличием компьютерного зрения. Фото: Архив КП

Студент магистратуры КФУ им. Вернадского Евгений Зойкин стал автором уникальной разработки по обеспечению дорожной безопасности на основе искусственного интеллекта. Система «TraceVisor», по сути, представляет собой мобильное приложение для смартфона или видеорегистратора, которое позволяет контролировать действия водителя и подсказывать ему, как действовать в той или иной дорожной ситуации.

Голосовые подсказки, принцип действия которых схож с работой навигатора, не только рассчитают расстояние между автомобилями, но и расскажут, сколько человек переходят дорогу по пешеходному пешеходу (а в перспективе и животных), и дадут сигнал водителю, если он начал засыпать за рулем. Для этого в разработке использовалась сверточная нейронная сеть, нацеленная на распознавание образов.

- Во время движения существует микрозасыпание, когда водитель засыпает на короткий промежуток времени и теряет контроль и внимательность. Система определяет это по датчику движения и определенным колебаниям, когда автомобиль едет неровно и неуверенно, и будит водителя. О том, что водитель заснул, система определяет с помощью аксельмометра и фронтальной камеры, которая распознает сонное лицо, закрытые глава и наклоненную голову, - рассказывает КП-Крым Евгений Зойкин.

«TraceVisor» - это система компьютерного зрения, поясняет разработчик. В этом ее отличие от навигатора. Она видит то, что происходит вокруг и предупреждает, где нужно держать дистанцию или притормозить. И это не фантастика, говорит Зойкин. Подобная система уже работает в электрокарах компании «Tesla». И если ПО Илона Маска является закрытым для сторонних разработчиков, то ее крымский аналог производители смогут доработать под себя, с учетом своих дорожных особенностей.

- «Tesla» уже запустила несколько автомобилей без водителя. Но ее системы закрыты, и с водителями даже случались аварии. Никто из других разработчиков не может найти код программы, найти ошибки и как-то систему доработать, чтобы выявить причинно- следственные связи. В моем случае это похожая система, но она является открытой, и сторонний разработчик сможет внести в нее дополнения. При этом наша система ориентирована на отечественный рынок, на наши дорожные знаки и обозначения,- рассказывает Зойкин.

Евгений Зойкин. Фото: пресс-служба КФУ

Однако отечественные компании пока не проявили интерес к разработке, которая, кстати, будет весьма полезна как автошколам, так и водителям со стажем. А выйти на международный рынок мешают санкции. Поэтому пока магистрант КФУ планирует выложить программу в открытый доступ по свободной лицензии. Главная цель проекта, как говорит крымский Илон Маск, сохранить человеческие жизни.

- Я задумался над тем, что на дорогах часто гибнут люди, и посмотрел статистику. Оказалось, что на дороге погибает людей больше, чем погибло в Афганистане. Меня это шокировало, и я решил попробовать сделать что-то, что помогло бы водителю сконцентрироваться и избежать аварий. Даже спасение одного человека для меня уже результат, - говорит разработчик.

На создание приложения, по словам его автора, ушел год. Еще два года заняло тестирование. В течение этого времени добровольцы, скачавшие приложение на смартфон, сделали больше миллиона снимков, которые использовались для обучения искусственной нейронной сети. По результатам телеметрии и многочисленных испытаний точность распознавания объектов оказалась выше 93% при хороших погодных условиях. Подобные программные комплексы уже тестируют компании Google, Apple, Volvo, но, так же как и у «Tesla», продукт остается не доступен для поиска уязвимостей.

Разработка крымского студента заняла первое место во Всероссийском конкурсе научно-практических работ студентов в области информационных технологий, радиоэлектроники и связи, организатором которого выступил «Ростелеком». Но сама компания пока не проявила интерес к проекту.

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