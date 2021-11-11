Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 ноября: Плюс 819 заболевших

С начала пандемии в республике выявили 105 268 положительных на Covid-19 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Крыму ситуация с коронавирусом по-прежнему остается сложной. В ковидных госпиталях республики сейчас трудятся больше 4 тысяч медиков, но персонала все же не хватает. В «красных зонах» работают хирурги, терапевты, гастроэнтерологи, окулисты и даже гинекологи.

Теперь на проблемы в медицинской сфере можно пожаловаться на WhatsApp-приемную врио министра здравоохранения республики Константина Скорупского. Сообщения в мессенджере принимаются по номеру +7 (978) 402-90-90 с 11 ноября.

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

По данным Министерства здравоохранения РК, в Крыму за 10 ноября зарегистрировали 819 случаев коронавируса. С начала пандемии выявили 105 268 положительных на Covid-19. За сутки лаборатории республики обследовали на ковид 9178 человек.

Выздоровели после перенесенной инфекции за сутки 811 человек, а за весь период с начала пандемии - 92 970 человек. Скончались за сутки 17 человек, с начала пандемии - 3196 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 11 ноября в Севастополе зарегистрировали 356 случаев коронавируса, 199 человек выписали после выздоровления, сообщили в пресс-службе правительства города.

Скончались 14 человек в возрасте от 39 лет до 91 года.

С начала пандемии в Севастополе зафиксировали 42 907 человек с коронавирусом, выздоровели 35 623 человека, скончались 1495 зараженных.

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