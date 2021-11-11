Крупнейший крымский банк запустил сервис по проверке бизнес-партнеров для предпринимателей

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Крупнейший крымский банк РНКБ запустил новый полезный сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Новая бесплатная услуга касается проверки контрагентов - потенциальных бизнес-партнеров. Бесплатный сервис доступен на сайте банка. Его могут использовать не только клиенты банка, но и другие пользователи.

Новая опция позволит в течение нескольких минут получить интересующую информацию о тех, с кем уже заключена сделка и о потенциальных партнерах. Таким образом, снижаются экономические риски ведения бизнеса.

Пользователь, который запрашивает информацию о контрагенте, может получить отчет с реквизитами компании, данные о руководителе и учредителях, а также об уставном капитале, выручке и чистой прибыли. Доступны и другие финансовые показатели за последние три года, информация об участии компании в тендерах, наличие госконтрактов, участие в арбитражных делах и данные об исполнительных производствах. Кроме того, можно получить сведения о банкротстве и судебных исках.

КАК РАБОТАЕТ НОВЫЙ СЕРВИС

Сервис по проверке контрагентов формирует данные из открытых источников государственных органов. В частности, из Федеральной налоговой службы, службы судебных приставов, органов государственной статистики, а также данные из ГРЮЛ/ЕГРИП. Чтобы проверить определенную компанию, нужно ввести ее наименование или ИНН, ОГРН (если есть такие данные), также необходимо указать свой номер мобильного телефона. Зарегистрироваться для использования нового сервиса можно на сайте РНКБ по ссылке.

КОМПЕТЕНТНО

- Благодаря новому сервису действующие и потенциальные клиенты РНКБ могут сформировать полное представление о бизнес-партнере, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Это надежный источник информации, который позволяет снизить риск возможных финансовых потерь в случае неблагонадежности контрагента. Банк готов предоставлять клиентам простые и доступные инструменты для комфортного ведения стабильного и прозрачного бизнеса.